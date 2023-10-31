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إعلان قرارات أول اجتماع رسمي لمجلس الزمالك

10/31/2023 7:06:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن قرارات الاجتماع الأول، عقب فوزهم بانتخابات القلعة البيضاء.
وأصدر المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين 5 قرارات تنظيمية حدد من خلالها المشرفين على ملفات الألعاب المختلفة بالنادي.

وجاءت قرارات أول اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

1- تولي أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء المجلس، ملف الإشراف على فريق كرة القدم.

2- إسناد ملف الإشراف على كرة السلة إلى طارق السعيد نجم الزمالك الأسبق.

3- تكليف حسن يسري لاعب الزمالك السابق بالإشراف على فريق كرة اليد.

4- تكليف أحمد مصطفى لاعب الطائرة الأسبق بالإشراف على فريق الكرة الطائرة.

5 - إسناد دور المدير التنفيذي لنائب رئيس النادي هشام نصر مؤقتا، لحين انتخاب مدير تنفيذي.
من جانب آخر، علم كووورة أن مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين حسن موسى بمنصب نائب مدير المقر الرئيسي والمشرف على قطاع الأمن.
كما عين عبد الله جورج مستشارا لمجلس الإدارة، وهشام إبراهيم مستشارا للنادي ومشرفا على الشؤون الإدارية بالمقر الرئيسي.
وقرر تكليف هاني شكري وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس الإدارة لإعداد الدراسات التسويقية والمفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي.
وسيقوم هاني برزي عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي.
وسيعكف هشام نصر نائب رئيس النادي والأعضاء نيرة الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي على دراسة ملف ألعاب الصالات، لوضع مشروع تطوير وهيكلة القطاع فنيا وإداريا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.
وأسند مجلس الزمالك لهشام نصر وحسام المندوه وهاني شكري مهمة مراجعة ودراسة إضافة الأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن.
كما تم تفويض حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه وعمرو أدهم بالتفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية للاتفاق على تسوية بآلية معينة لسداد مستحقات الهيئة وإنهاء النزاع.

ملاعب

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