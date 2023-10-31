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الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

10/31/2023 7:06:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.


وأضاف أنه بدأ العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي مؤكداً أنها ستتوقف عن العمل غداً الأربعاء.


وتابع" نناشد مصر فتح معبر رفح وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى كما نناشد الفلسطينيين التوجه لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل " .


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