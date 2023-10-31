الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.
وأضاف أنه بدأ العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي مؤكداً أنها ستتوقف عن العمل غداً الأربعاء.
وتابع" نناشد مصر فتح معبر رفح وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى كما نناشد الفلسطينيين التوجه لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل " .
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