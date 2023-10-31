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قوات الاحتلال تغلق بوابة دير شرف غرب نابلس

10/31/2023 7:06:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة دير شرف، ومدخل البلدة الغربي.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة والدوار الرئيس على مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من الخروج




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