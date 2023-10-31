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هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

10/31/2023 7:06:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن صندوق المعونة الوطنية بدأ بصرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين أول اعتبارا من أمس الاثنين، وفق مصدر مطلع.
وقام الصندوق بتحويل المخصصات المالية في موعدها المعتاد إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
يشار إلى أنه بإمكان المنتفعين المستفيدين استلام مستحقاتهم المالية عبر الطرق التي اعتادوا أن يستلموا من خلال كل شهر.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول موعد صرف الرواتب عن شهر تشرين أول.




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