هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن صندوق المعونة الوطنية بدأ بصرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين أول اعتبارا من أمس الاثنين، وفق مصدر مطلع.
وقام الصندوق بتحويل المخصصات المالية في موعدها المعتاد إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
يشار إلى أنه بإمكان المنتفعين المستفيدين استلام مستحقاتهم المالية عبر الطرق التي اعتادوا أن يستلموا من خلال كل شهر.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول موعد صرف الرواتب عن شهر تشرين أول.
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