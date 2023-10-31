الصفدي: جبهتنا الداخلية متماسكة والأردن لن يقبل تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن جبهتنا الداخلية متماسكة والأردنيون برهنوا حرصاً على وطنهم وتلاحموا مع قيادتهم دعما للأشقاء الفلسطينيين.
وقال الصفدي، من الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الأردن لن يقبل مؤامرات تهجير الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
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