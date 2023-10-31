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الصفدي: جبهتنا الداخلية متماسكة والأردن لن يقبل تهجير الفلسطينيين

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن جبهتنا الداخلية متماسكة والأردنيون برهنوا حرصاً على وطنهم وتلاحموا مع قيادتهم دعما للأشقاء الفلسطينيين.

وقال الصفدي، من الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الأردن لن يقبل مؤامرات تهجير الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

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