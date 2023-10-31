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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام طوباس بالضفة

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مسن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة طوباس ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 124 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


وفي وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع 9 إصابات بالرصاص بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس شمالي الضفة.


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