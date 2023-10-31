شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام طوباس بالضفة

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام طوباس بالضفة
التاريخ
10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مسن برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة طوباس ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 124 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفي وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع 9 إصابات بالرصاص بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس شمالي الضفة.
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