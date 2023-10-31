القدس: الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفلان
التاريخ
10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين مقدسيين بينهم طفلان.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلان أمير سلايمة ونمر شويكي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وداوود عبد الله شرف من حي رأس العمود في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ويعقوب أبو عصب، ومحمود جاسر أبو الهوى.
وفا
MENAFN31102023000208011052ID1107344161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.