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القدس: الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفلان

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين مقدسيين بينهم طفلان.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلان أمير سلايمة ونمر شويكي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وداوود عبد الله شرف من حي رأس العمود في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ويعقوب أبو عصب، ومحمود جاسر أبو الهوى.


وفا


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