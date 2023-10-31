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صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت "صحيفة نداء الوطن اللبنانية" ملامح عن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي من المُتوقع أن تبث عصر يوم الجمعة القادم.
وبيّنت الصحيفة، أن كلمة نصر الله سوف تتضمن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، وتتضمن الدور العسكري الأميركي في ما يحدث على الحدود الجنوبية.
وأشارت إلى أن نصر الله سيوجّه رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم حزب الله فقط.

وسيكون هذا الخطاب هو الأول لحسن نصر الله منذ بدء حرب غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول الجاري.

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