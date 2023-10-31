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بعد التوقف الطويل .. نصائح ذهبية للعودة للرياضة

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوصى البروفيسور إنجو فروبوزه بالعودة التدريجية لممارسة الرياضة بعد التوقف الطويل، وذلك لتجنب الإصابات.
وأوضح الأستاذ بالجامعة الرياضية بمدينة كولن الألمانية أنه بعد التوقف عن ممارسة الرياضة لمدة طويلة تفتقر العضلات والأربطة للمرونة الكافية، ما يرفع خطر الإصابة بالشد والقطع.
وأضاف فروبوزه أن مَن لا يستطيع رفع الأثقال، التي كان يرفعها قبل التوقف عن ممارسة الرياضة، يمكنه تقليل كمية الأثقال مع زيادة عدد التكرارات.
وبشكل عام ينبغي الاهتمام بفترات الاستشفاء؛ حيث ينبغي أخذ فترة راحة لا تقل عن يومين بعد ممارسة تمارين القوة، في حين ينبغي أخذ فترة راحة لا تقل عن يوم بعد ممارسة رياضات قوة التحمل كالجري والسباحة.

البلاد

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