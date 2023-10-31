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فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من اشتعال نيران دبابات العدو غرب إيرز

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

وأظهرت المشاهد قصف مواقع للعدو وإشعال النيران في دبابته .


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