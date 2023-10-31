فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من اشتعال نيران دبابات العدو غرب إيرز

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من اشتعال نيران دبابات العدو غرب إيرز
التاريخ
10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.
وأظهرت المشاهد قصف مواقع للعدو وإشعال النيران في دبابته .
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