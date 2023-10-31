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فيديو- شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

10/31/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم يستعرض جولة داخل أنفاق حركة المقاومة "سرايا القدس"، وذلك في سياق تصاعد التهديدات بالاجتياح البري واهمية هذه الانفاق كنقطة قوة للمقاومة ترهب جيش الاحتلال بالمضي قدماً وتعيق تقدمه.
وكانت قناة RT بثت في وقت سابق تقريراً من داخل انفاق حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" في الأعوام الماضية، وأظهر مقطع الفيديو البيئة الخصبة والبنية التحتية المتواجدة في هذه الأنفاق والتي تستخدمها أفراد المقاومة ، فيما يظهر التقرير حديث احد افراد المقاومة وهو يؤكد ان تجهيز الانفاق تم على اساس حرب طويلة الامد مع الاحتلال الاسرائيلي .

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