فيديو- شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم يستعرض جولة داخل أنفاق حركة المقاومة "سرايا القدس"، وذلك في سياق تصاعد التهديدات بالاجتياح البري واهمية هذه الانفاق كنقطة قوة للمقاومة ترهب جيش الاحتلال بالمضي قدماً وتعيق تقدمه.
وكانت قناة RT بثت في وقت سابق تقريراً من داخل انفاق حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" في الأعوام الماضية، وأظهر مقطع الفيديو البيئة الخصبة والبنية التحتية المتواجدة في هذه الأنفاق والتي تستخدمها أفراد المقاومة ، فيما يظهر التقرير حديث احد افراد المقاومة وهو يؤكد ان تجهيز الانفاق تم على اساس حرب طويلة الامد مع الاحتلال الاسرائيلي .
MENAFN31102023000208011052ID1107344156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.