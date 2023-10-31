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استطلاع رأي: نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي

10/31/2023 6:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بّين استطلاع رأي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يعد يحظى بدعم كثيرين في المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أنه يعلم أن الدعوات المطالبة باستقالته ستأتي لا محالة.
وأوضح الاستطلاع، وفق تقرير لشبكة "سكاي نيوز البريطانية" أن 80% من المجتمع الإسرائيلي يعتقدون أنه ينبغي تحميل رئيس نتنياهو المسؤولية عن الفشل الذي حصل يوم 7 تشرين الأول الجاري بعد أن نفذت المقاومة في غزة عملية طوفان الأقصى.
وبين أن نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي، بسبب الطريقة المتطرفة التي اتبعتها في العدوان على غزة.


وعلى الصعيد الداخلي، كشف الاستطلاع أن الدعم المحلي يتضاءل على اعتبار أن قلة من الناس تثق في قدرة نتنياهو على إيصال كيان الاحتلال إلى بر الأمان بعد عملية طوفان الأقصى.


ويواجه نتنياهو منذ سنوات اتهامات بالفساد، وعلى مدار الأشهر الماضية وقعت احتجاجات عارمة ضد حكومة نتنياهو بسبب الاصلاحات القضائية المقترحة والتي تقوض سلطات المحكمة الدستورية.

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