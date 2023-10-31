محدث: شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- استشهد مواطنان، أحدهما طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل محمد عبد القادر خراز (14 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا قضاء نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل الخراز، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.
ولاحقا أعلنت وزارة الصحة: استشهاد المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس.
وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة في جيش الاحتلال“مستعربين” اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ما أدى لارتقاء شهيد و7 إصابات.
وبارتقاء الشهيدين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة والقدس المحتلتين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.
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