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محدث: شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في طوباس

10/31/2023 6:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- استشهد مواطنان، أحدهما طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة.


وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل محمد عبد القادر خراز (14 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا قضاء نابلس.


وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل الخراز، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.


ولاحقا أعلنت وزارة الصحة: استشهاد المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس.


وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة في جيش الاحتلال“مستعربين” اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ما أدى لارتقاء شهيد و7 إصابات.


وبارتقاء الشهيدين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة والقدس المحتلتين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.


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