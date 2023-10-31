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ولي العهد الكويتي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ويطالب بوقف إطلاق النار

10/31/2023 6:09:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الكويت/PNN- أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب ولي العهد الكويتي في النطق السامي الذي القاه، اليوم الثلاثاء، ممثلا عن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة، بوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وشدد على تأييد دولة الكويت لكافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال ولي العهد الكويتي إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة من أحداث دامية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.


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