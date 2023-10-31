ولي العهد الكويتي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ويطالب بوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الكويت/PNN- أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب ولي العهد الكويتي في النطق السامي الذي القاه، اليوم الثلاثاء، ممثلا عن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة، بوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وشدد على تأييد دولة الكويت لكافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال ولي العهد الكويتي إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة من أحداث دامية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.
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