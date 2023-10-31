(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، 30 أكتوبر 2023، الإمارات العربية المتحدة:
وقعت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "الشركة العربية للسيارات"، الشركة الرائدة في "مجموعة عبد الواحد الرستماني" والموزّع الوحيد لسيارات "نيسان"، و"إنفينيتي"، و"رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز رضاهم من خلال توفير خدمات سلسة، وتوفير بطاقات "سالك" لتقديم خدمات كاملة للمتعاملين دون الحاجة للانتظار. وقد وقّع الإتفاقية كل من طارق إسماعيل محمد، الرئيس التقني لشركة "سالك" وصلاح يمّوت، المدير التنفيذي للعمليات في "الشركة العربية للسيارات".
وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يسعدنا أن نتعاون مع "الشركة العربية للسيارات" في خطوة هي الأولى من نوعها لإرساء معايير جديدة للشراكات التي تركز على المتعاملين ضمن سوق السيارات. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المتبادل بتحسين وتسهيل تجربة المتعاملين، وتقديم ميّزات استثنائية تضمن راحتهم. ونحرص في "سالك" على تعزيز البنية التحتية للنقل الذكي في دبي ونؤكّد من خلال هذه الشراكة التزامنا بتقديم خدمات متميّزة تحسّن من رضا المتعاملين."
وقال صلاح يمّوت، المدير التنفيذي للعمليات في "الشركة العربية للسيارات": "تشكّل هذه الشراكة خطوة لإرساء معايير جديدة للشراكات التي تعتمد نهجاً يركّز على المتعاملين في سوق السيارات، ونلتزم في "الشركة العربية للسيارات" بتقديم تجربة سلسة ومزايا متميّزة لعملائنا.
وأضاف: تلعب هذه الشراكة دوراً محورياً في تعزيز هذا الالتزام وترسيخ مكانة "العربية للسيارات" كشركة رائدة في تقديم خدمات استثنائية تستهدف راحة المتعاملين وترتقي بتجربتهم."
وتحرص "الشركة العربية للسيارات"، من خلال هذه الشراكة، على تسهيل عملية الشراء لعملائنا، إيماناً بأهميّة توفير الخدمات المريحة والسلسة لهم في عصرنا اليوم، وذلك في إطار رؤيتها التي تتمحور حول المتعاملين وراحتهم والتي تهدف إلى توفير تجربة تنقل يوميّ ملائمة وسهلة.
وتواصل الشركة سعيها لتقديم الأفضل للعملاء وتلبية احتياجاتهم، وهو ما يتجسّد من خلال هذه الشراكة التي تعكس بدورها التزام "العربية للسيارات" بتقديم خدمات متميّزة وملائمة.
MENAFN31102023002987014458ID1107344145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.