انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.78 % خلال 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 4.78% ليصل الى 135.32،مقابل 142.12 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).



وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، انخفض الرقم القياسي خلال التسعة أشهر الماضية لهذا العام، نتيجة لانخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 5.98% "أسعار الكهرباء" بنسبة 2.63% في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.98%.



وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي، ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 143.48 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.68%.



وعزا التقرير انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من هذا العام مقارنة مع شهر ذاته من العام الماضي، الى انخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 4.50%، وانخفاض "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 14.0% في حين ارتفعت "أسعار الكهرباء" بنسبة 7.44%.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 2.60% ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 133.30 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من هذا العام مقارنة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 3.34 % في حين انخفضت "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.71% و"أسعار الكهرباء" بنسبة 0.47%.