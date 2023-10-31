الأردن: توقعات بتخفيض البنزين 5 قروش والديزل 3 قروش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل انخفاض أسعار المحروقات الشهر القادم محلياً من 3 - 5 قروش.
وبيّن عقل أنه من المُتوقع انخفاض سعر بنزين (اوكتان 90) 5 قروش، بنسبة 5%، و بنزين ( اوكتان 95) 5 قروش بنسبة 4%.
وأشار إلى أنه من المُتوقع أن ينخفض سعر الديزل 3 قروش، وبنسبة 3.6%،
ونوه عقل أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة الانخفاض على خام برنت.
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