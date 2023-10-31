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- Perspective International) جودادي تكشف عن أهم الخطوات يجب إتباعها أثناء مبيعات الجمعة البيضاء
جدة - كشفت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن أهم الخطوات التي يجب على الشركات الصغيرة اتباعها لتحقيق أهدافها المستهدفة من المبيعات في الجمعة البيضاء والذي يعتبر أكبر حدث في السنة.
ويأتي هذا الحدث العالمي سط ضغوط تكاليف المعيشة، من المرجح أن تصبح المبيعات أكثر أهمية بالنسبة للعديد من المستهلكين الذين يتوقون للحصول على صفقة جيدة في الوقت الذي يقترب فيه موسم العطل.
هذا وكشف استطلاع جودادي للأعمال رؤى رائعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت الاعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية تغييرًا كبيرًا في انماط المبيعات، حيث جاء 86% من مبيعاتهم من قنوات الإنترنت مقارنة بـ 32% من الوسائل التقليدية. تؤكد هذه الاتجاهات على أهمية متزايدة لإقامة وجود قوي على الإنترنت.
ولضمان مواصلة النمو من خلال تحقيق أقصى استفادة من فعاليات الجمعة البيضاء، يجب انتهاج أفضل الممارسات للانتشار عبر الإنترنت وتنفيذ استراتيجيات التسويق المثلى.
وفيما يلي خمسة جوانب علي اصحاب الاعمال الصغيرة يجب مراعاتها قبل الجمعة البيضاء في نوفمبر لهذا العام:
- تحققوا من أن شعاركم حديث وأن تصميم موقع الويب لا يزال مطابقًا لعلامتكم التجارية.
- تحققوا مما إذا كانت تفاصيل الاتصال الخاصة بكم صحيحة.
- تأكدوا من أنكم قمتم بربط قنوات وسائل التواصل الاجتماعي بموقع الويب الخاص بكم.
- تحققوا من خطة استضافتكم للتأكد من أنها موثوقة وثابتة وسريعة للتنبؤ بزيادة الطلب خلال عطلة الجمعة البيضاء.
- قوموا بمراجعة صور المنتجات الخاصة بكم للتأكد من أنها حديثة وجاذبة.
مع مراجعة متطلبات الأمان الخاصة بكم. هل يحتوي متجركم على شهادة SSL لضمان تشفير جميع البيانات المشاركة بين خادمكم وعملائكم؟ من خلال شهادة SSL الشاملة لدى GoDaddy، يمكنكم تعزيز أمان موقع الويب وبناء ثقة العملاء، مما يعزز الثقة ويشجع على الشراء.
الخطة التسويقية
- بمجرد أن تحددوا الصفقة المناسبة لأعمالكم للترويج لها في الجمعة البيضاء، حان الوقت للتفرغ للترويج لها.
- عادةً، تبدأ العديد من العلامات التجارية الكبيرة حملاتها التسويقية للجمعة البيضاء قبل وقت كبير لتشجيع التعرض الأقصى. لهذا الغرض، يعتبر المتجر الالكتروني لدى GoDaddy أداة قوية يمكن أن تساعدكم كثيرًا في الوصول إلى عملائكم عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، يمكنكم إدارته من أي مكان، ويساعد في زيادة رؤية عملكم على الإنترنت والمشاركة فيه.
- كون حملات الإعلانات الكبيرة خارج نطاق الميزانية لمعظم الأعمال الصغيرة، قد تكون قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بكم وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي هي أدواتكم الرئيسية للترويج.
- عززوا من خطة الجذب التسويقية من خلال التفكير في جدول زمني لنشر الرسائل الترويجية التشويقية لعروضكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
تجربة السداد
- أمر واحد أن يقوم العملاء بوضع سلعة في سلة التسوق، وأمر آخر أن يجعلوا الشراء نهائيًا، لذلك من الأمور الحاسمة النظر في ما يحدث عند السداد.
- يمكن تكامل منصات الدفع الشهيرة مثل Apple Pay و PayPal ومنصات الدفع عالية الأمان من البنوك المحلية أن يجعل عملية السداد أكثر سلاسة.
- من الجيد أيضًا التأكد من أن أسعار الشحن وسياساتها واضحة لتجنب أي تكاليف مفاجئة للعملاء عند السداد.
تأمين العملاء المتكررين؟
- مناسبات البيع مثل الجمعة البيضاء هي فرصة رائعة لجلب عملاء جدد إلى عملكم. لذلك، يجدر بكم التفكير في ما يحدث بعد قيامهم بعملية الشراء لمساعدتهم على الشراء من متجركم مرة أخرى.
- شجعوا عملائكم على الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بكم عند السداد حتى تتمكنوا من إرسال عروض مستقبلية لهم.
- بعد الشراء، يمكنكم أتمتة إرسال رسائل شكر، وإرسال طلبات لمراجعات المنتجات أو الخدمات، وإرسال خصم أو عرض عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتشجيع عمليات شراءهم التالية.
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