سدرة للطب يستضيف مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG 2023)

(MENAFN
- Sidra Medicine) 0 أكتوبر 2023، الدوحة، قطر - يستضيف سدرة للطب (عضو مؤسسة قطر) مؤتمره البحثي السنوي التاسع الرائد بعنوان "الجينوم الوظيفي للطب الدقيق (PMFG 2023" من 11 إلى 14 نوفمبر 2023.
مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG) هو واحد منأكبر مؤتمرات الطب الدقيق في المنطقة، ويغطي مجموعة واسعة من المجالات التي تساهم في تقدم علم الجينوم الوظيفي والطب الدقيق من خلال محاضرات يلقيها خبراء من جميع أنحاء العالم.
قال الدكتور خالد فخرو، رئيس الأبحاث في سدرة للطب: “يضع الطب الدقيق الاختلافات الوراثية الفردية وعلم الصيدلة الجيني والبروتينات والميكروبيوم والعوامل البيئية ونمط الحياة وغيرها في الاعتبار، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتحسين الكفاءة والفعالية في الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها. وانطلاقاً من سعينا الحثيث لتحقيق رؤية الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير العلوم الطبية الحيوية والصحية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، فإن سلسلة مؤتمرات PMFG التي يعقدها سدرة للطب، تُعتبر علامة بارزة في رحلتنا المستمرة لترسيخ أقدام قطر كمركز رائد للأبحاث والابتكار في مجال الطب الدقيق".
يتناول مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG 2023) أربعة محاور رئيسية هي برامج الجينوم السكاني واسعة النطاق من جميع أنحاء العالم، الابتكارات في الاختبارات الوظيفية لتوضيح آليات المرض، العلاجات المتقدمة للاضطرابات النادرة/اليتيمة والسرطان، وسياسات فحص السكان/حديثي الولادة والصحة العامة الدقيقة.
وقال رئيسا المؤتمر، الدكتورة بيرنيس لو والدكتور ماتيو أفيلا: "إننا نتطلع إلى استقبال زملائنا العلماء والأطباء وقادة الفكر من أفضل المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم لاستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في علم الجينوم الوظيفي، ونرى كيف تُرجمت الاكتشافات المتطورة إلى حلول الطب الدقيق. بشرّفنا أن نؤكد أننا سنتعاون في هذا العام أيضاً مع عدد المستشفيات والمؤسسات البحثية المرموقة، هي مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، ومستشفى ماس جنرال، ومستشفى بريغهام والنساء، ومعهد أونتاريو لأبحاث السرطان".
ومن بين المتحدثين الدوليين الرئيسيين في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG 2023) السير مارك كوفيلد، أستاذ علم الصيدلة السريرية في جامعة كوين ماري في لندن، والبرفسور إد ليو، الرئيس الفخري لمختبرات جاكسون، والدكتور ستيفن كينغسمور الرئيس/المدير التنفيذي لمعهد رادي لطب جينوم الأطفال، سان دييغو، الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور تيد ليتش، الطبيب المعالج ورئيس البرنامج في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأميركية.
ولأول مرة، سيتضمن مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG) أيضاً ندوة للعلماء الشباب في 9 نوفمبر مخصصة حصرياً للعلماء المبتدئين، مثل زملاء ما بعد الدكتوراه والأصغر سناً برئاسة أحمد الشيبي وفاطمة العلي. وستكون هناك أيضاً ورشة عمل بعد المؤتمر حول تنقيح الجينوم في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.
يمكن للحاضرين في مؤتمر الجينوم الوظيفي والطب الدقيق (PMFG 2023) كسب ما يصل إلى 27 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر (CME). لمزيد من التفاصيل وللاطلاع على جدول أعمال المؤتمر والتسجيل، يُرجى زيارة:
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