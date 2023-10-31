«غذاء القابضة» تُحلق مع أرباح بقيمة 3.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2023

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2023: أعلنت شركة غذاء القابضة(ADX: Ghitha) ، الشركة إقليمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات ومقرها في أبوظبي، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 124 مليون درهم.
جاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للمجموعة في مجال صناعة الأغذية والأعمال التابعة لها، حيث نجحت "غذاء"، بفضل نتائجها القوية وزخم أعمالها، في تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليار درهم، محققة نمواً كبيراً بلغ 120% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2022. ونمت الإيرادات 120% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو واسع النطاق عبر مختلف فئات المنتجات والمناطق الجغرافية. ويعد هذا الربع؛ السابع على التوالي الذي تسجل فيه المجموعة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1% و9%.
وصرح الدكتور محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة غذاء القابضة: "نمضي قدماً في دفع عجلة النمو للمجموعة من خلال إعطاء الأولوية للتوسع في علاماتنا التجارية ذات الإمكانات العالية مثل "مزارع العين" و"أسماك" وقسم الزراعة، وبالتالي تعزيز مستويات النمو والربحية مع توقعات متفائلة بسنة مالية قوية في 2023، كما نعمل على الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، والاستثمار المتزايد في مبادرات التسويق الفاعلة."
ومع ارتفاع إجمالي أصول المجموعة 33% بالمقارنة مع العام الماضي، وتسجيله 7.2 مليار درهم، عكس الوضع المالي الراسخ لشركة غذاء أهمية التوسع الاستراتيجي لعملياتها، بما يتماشى مع أجندة الأمن الغذائي الوطني. وعمدت المجموعة إلى توسيع منصتها متعددة القطاعات على نحو فاعل، مع التركيز على تنويع الأصول وعمليات الاستحواذ المجدية لزيادة حجم الأعمال. وتتطلع المجموعة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، والسعي لتحقيق الربحية المتسارعة من خلال النمو العضوي للشركة، والاستفادة من التعاون التشغيلي، ودمج عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
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