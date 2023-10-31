stc تضم شركاء استراتيجيين جدد الى برنامج "قطاف"

(MENAFN
- Morimak) مدينة الكويت، 30 أكتوبر 2023:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن قائمة الشراكات الاستراتيجية الجديدة المنضمين إلى برنامج مكافآت "قطاف"، بالإضافة إلى المزايا والمكافآت والعروض الترويجية الجديدة التي تم اضافتها لتعزيز برنامج ولاء العملاء من خلال طرح خصومات حصرية وبرنامج الأميال الجوية وخدمات stc المتميزة وغيرها المزيد من العروض.
وخلال فعاليتها التي اقامتها stc بمناسبة الاحتفال بإضافة الشركاء الاستراتيجيين الجدد، تم إزاحة الستار عن شركاء برنامج "قطاف" الجدد والتي شملت تطبيق طلبات Talabat، وكريم Careem، وتطبيق كوفي COFE App، وHouse of X، وVenue 56 و Vinco وThe Museum و جراند سينما.
وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور السيد عبدالعزيز الدويش - مدير عام ادارة التسويق في stc ،ممثلا الشركة في هذه الفعالية الى جانب فريق العمل الذي اشرف على الاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين الجدد ،وبحضور ممثلون عن الفريق التنفيذي لشركاء برنامج "قطاف"، مسلطة الضوء على الالتزام المتبادل بتعزيز عروض برنامج مكافآت "قطاف" لعملاء stc.
يتيح برنامج المكافآت "قطاف" لعملاء stc جمع النقاط القابلة للاستبدال بمجرد دفع فواتير الدفع الآجل أو استهلاك الرصيد الموجود على بطاقاتهم مسبقة الدفع، حيث سيحصل العملاء على نقطة واحدة مقابل كل 1 د.ك يتم انفاقه. حيث لن يقوم الشركاء الجدد بتنويع الخيارات المتاحة للأعضاء فحسب، بل يؤكدون أيضًا على التزام stc بالتطوير المستمر وإثراء البرنامج ومشاركة العملاء اهتماماتهم.
والآن أصبح ممكناً لعملاء stc المسجلين في برنامج الولاء استبدال نقاطهم والاستفادة بمجموعة مختارة من المكافآت المقدمة من شركاء البرنامج والذي تعاونه فيه مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها ليشمل العديد من الخصومات الحصرية والعروض الخاصة والتجارب الفريدة المصممة خصيصًا لتناسب تفضيلاتهم.
وتعليقًا على برنامج "قطاف" ، قال المهندس عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: "أطلقنا برنامج مكافآت "قطاف" منذ عدة سنوات كجزء من نهجنا الذي يركز على مكافأة العملاء على اختيارهم stc كمشغل مفضل لهم، ويأتي هذا أيضًا انسجاماً مع هدفنا المستمر المتمثل في التركيز على تعزيز تجربة عملائنا من خلال توفير العروض والخدمات الحصرية التي تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم."
وأكد عطوي: "نحن سعداء بانضمام شركائنا الجدد في برنامج مكافآت "قطاف" وعلى ثقة بقدرتهم على تزويد عملائنا بمزايا فريدة وحصرية من شأنها أن تعزز من تجربتهم المتميزة مع stc . إن التزامنا بالتميز والابتكار ركيزة أساسية في عملنا، ونتطلع إلى استمرار النجاح والنمو لبرنامج مكافآت "قطاف" في السنوات القادمة".
وأضاف: " تماشيا مع موقعنا الريادي في السوق و كجزء من استراتيجيتنا لاثراء تجربة عملائنا فأن تواجد هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين يعكس حرصنا على أن تكون هناك خدمات منوعة تلبي تنوع احتياجات ورغبات العميل. ومع استمرارنا في تعزيز نطاق برنامج "قطاف" وتنويعه، فمن الضروري أن نتعاون مع العلامات التجارية التي تلقى صدى طيب لدى عملائنا وتتوافق مع قيمنا المؤسسية. وبينما نمضي قدماً، يمكن للعملاء أن يتوقعوا المزيد من التعاون والمزايا المتنوعة بينما نواصل سعينا في جعل "قطاف" برنامج ولاء ذي قيمة مضافة إلى خيارات نمط الحياة لعملائنا الكرام."
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