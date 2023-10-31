أول تعليق من مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبية

علق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي والفريق الباريسي السابق، بالكرة الذهبية.

ونشر مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لميسي حاملاً الكرة الذهبية، وعلق عليها: "أهنيك ليو على الجائزة، أنت تستحقها".

وكان ميسي تفوق على مبابي، بعدما فاز بلقب كأس العالم 2022 رفقة منتخب الأرجنتين، على حساب منتخب فرنسا بفضل ركلات الجزاء.

واحتل مبابي المركز الثالث في جدول ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023 حيث جاء الفرنسي خلف ليونيل ميسي، والنرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، مساء أمس الإثنين في الحفل السنوي التي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول" بشكل سنوي، لاختيار أفضل لاعب في العالم.

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