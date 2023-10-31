غرامات ضخمة وخصم نقاط.. تشيلسي في ورطة بسبب صفقتين عمرهما 13 عامًا

أصبح نادي تشيلسي مهدداً بخصم نقاط من رصيده، بعدما بدأ مسؤولو الدوري الإنجليزي في التحقيق حول تعاملات انتقالات النادي الأزرق خلال حقبة رومان أبراموفيتش، خاصة أن هناك شكوك حول وجود مدفوعات سرية عندما وقع النادي مع البرازيلي ويليان والكاميروني صامويل إيتو.

وكان الثنائي ويليان وإيتو أكمل الانتقال إلى تشيلسي أغسطس 2013، من نادي آنجي ماخاتشكالا الروسي، وتم وضع الصفقتين قيد التحقيق، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية.

وباع أبراموفيتش تشيلسي إلى تود بويلي العام الماضي في صفقة بقيمة 4.2 مليار جنيه إسترليني، بعد أن فرضت الحكومة عقوبات على المالك السابق، عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، يبحث مسؤولو الدوري الإنجليزي في التعاملات تحت الملكية السابقة للنادي، ويتم الآن النظر في المعاملات المتعلقة بصفقتي ويليان وإيتو.

وأضافت الصحيفة إن مالكي تشيلسي الحاليين بقيادة بويلي، أبلغوا عن عمليات الانتقالات أثناء قيامهم بشراء النادي من أبراموفيتش.

وانضم الجناح البرازيلي ويليان إلى تشيلسي في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من الفريق الروسي أنجي ماخاتشكالا قبل 10 سنوات، بعد أن بدا مستعدًا للانضمام إلى توتنهام، وتبعه مهاجم برشلونة وإنتر السابق، إيتو في نفس فترة الانتقالات، بعد أن حصل على تخفيض في راتبه بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني ليكون جزءًا من فريق جوزيه مورينيو في تشيلسي.

وبحسب ما ورد تشير السجلات المالية إلى أنه بالإضافة إلى مدفوعات التحويل التي قام بها تشيلسي، كانت هناك مدفوعات أخرى ربما تم إرسالها إلى ما يسمى بـ "الكيانات الروسية".

ولا يوجد ما يشير إلى أن أي من اللاعبين كان على علم بالصفقات المرتبطة، ومع ذلك، فإن انتقالهما يشكل جزءًا من التحقيق المستمر في النادي تحت قيادة أبراموفيتش.

وأصدر تشيلسي بيانًا ردًا على المطالبات، موضحًا أن المدفوعات لا تتعلق بأي فرد موجود حاليًا في النادي، وقال: "هذه الادعاءات تسبق الملكية الحالية للنادي، وهي تتعلق بكيانات يُزعم أنها كانت تحت سيطرة المالك السابق ولا تتعلق بأي فرد موجود حاليًا".

وأضاف: "مباشرة بعد الانتهاء من عملية الشراء، قام النادي بالإبلاغ بشكل استباقي عن هذه الأمور إلى جميع منظمي كرة القدم المعنيين، ووفقًا للمبادئ الأساسية لمجموعة ملكية النادي المتمثلة في الامتثال الكامل والشفافية، فقد ساعد النادي الجهات التنظيمية المعنية بشكل استباقي في تحقيقاتها وسيواصل القيام بذلك".

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه رغم الانتهاكات المالية التي حصلت تحت الملكية السابقة، إلا أن تشيلسي يواجه عقوبات تتمثل في فرض غرامات ضخمة وخصم بعض النقاط، مشيرة إلى أن تشيلسي يتمسك بموقفه بالتأكيد على أن هذه الادعاءات تسبق الملكية الحالية للنادي، وأنها تتعلق بكيانات يُزعم أنها كانت تحت سيطرة المالك السابق للنادي ولا تتعلق بأي فرد موجود حالياً.

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