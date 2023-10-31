رغم إدانة نفسه.. لقطة تثير غضب فالنسيا في حفل الكرة الذهبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هاجم نادي فالنسيا الإسباني، مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، بسبب ما حدث على هامش حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء أمس الاثنين.
وكان فينيسيوس توج بجائزة سقراط، عن أعماله الخيرية عبر مؤسسة "فيني"، وقد قدم ألبيرت الثاني أمير موناكو، الجائزة إلى النجم البرازيلي.
وخلال حديثه على مسرح دو شاتليه، تحدث فينيسيوس عن العنصرية، وفي الخلفية تم عرض صور لواقعة العنصرية التي تعرض لها في ملعب "مستايا" معقل فالنسيا، خلال الموسم الماضي بالدوري الإسباني.
وأصدر فالنسيا بياناً رسمياً، قال فيه: "يأسف نادي فالنسيا لاستخدام صورتنا في حفل الكرة الذهبية وارتباطها بالسلوكيات المنعزلة التي اتبعها النادي بشكل عاجل وحاسم، وتطبيق العقوبة الأشد على المتورطين".
وأضاف: "نحن نُكرر إدانتنا المطلقة للعنصرية ولكننا نطلب أيضًا أقصى درجات الاحترام لجماهيرنا ونادينا".
يذكر أن النجم السنغالي ساديو ماني، توج بالنسخة الأولى من جائزة سقراط للأعمال الخيرية، التي حصل فينيسيوس على نسختها الأخيرة.
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