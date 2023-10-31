رغم إدانة نفسه.. لقطة تثير غضب فالنسيا في حفل الكرة الذهبية

هاجم نادي فالنسيا الإسباني، مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، بسبب ما حدث على هامش حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء أمس الاثنين.



وكان فينيسيوس توج بجائزة سقراط، عن أعماله الخيرية عبر مؤسسة "فيني"، وقد قدم ألبيرت الثاني أمير موناكو، الجائزة إلى النجم البرازيلي.

وخلال حديثه على مسرح دو شاتليه، تحدث فينيسيوس عن العنصرية، وفي الخلفية تم عرض صور لواقعة العنصرية التي تعرض لها في ملعب "مستايا" معقل فالنسيا، خلال الموسم الماضي بالدوري الإسباني.

وأصدر فالنسيا بياناً رسمياً، قال فيه: "يأسف نادي فالنسيا لاستخدام صورتنا في حفل الكرة الذهبية وارتباطها بالسلوكيات المنعزلة التي اتبعها النادي بشكل عاجل وحاسم، وتطبيق العقوبة الأشد على المتورطين".

وأضاف: "نحن نُكرر إدانتنا المطلقة للعنصرية ولكننا نطلب أيضًا أقصى درجات الاحترام لجماهيرنا ونادينا".

يذكر أن النجم السنغالي ساديو ماني، توج بالنسخة الأولى من جائزة سقراط للأعمال الخيرية، التي حصل فينيسيوس على نسختها الأخيرة.

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