عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان العلاقات الثنائية ، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يدعم تطلعات البلدين التنموية ، ويحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة ، والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد ، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين.

وأكد سموه ومعالي جيهون بيراموف على الأولوية العاجلة لحماية أرواح المدنيين كافة ، وضرورة العمل بشكل منسق على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل العودة إلى مسار التهدئة ، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، وبحثا عددا من مجالات التعاون الثنائي ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والصحية والبحثية والطاقة.

كما تطرقا إلى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال المناخ في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي يعقد شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الوزيران على أهمية "COP28" في تحقيق تحول نوعي في مسار العالمي المناخي العالمي بما يدعم الجهود العالمية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء ، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز