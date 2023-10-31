زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب شمال ووسط إيران اليوم الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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