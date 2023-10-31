زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران
التاريخ
10/31/2023 6:00:26 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب شمال ووسط إيران اليوم الثلاثاء.
وأوضح المعهد أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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