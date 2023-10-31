مركز دبي التجاري العالمي يعلن تحقيق الإشغال الكامل في أول مجمع سكني في قرية إكسبو

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن «قرية إكسبو»، المجمع الوحيد الجاهز للسكن في مدينة إكسبو دبي، قد حققت إشغالاً كاملاً في أول مجمعاتها السكنية «ريزيدنسز 4»، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاقه رسمياً في أكتوبر 2022، مما يمثّل إنجازاً هاماً. ولتلبية الطلب المتزايد في السوق، بدأ مركز دبي التجاري العالمي التأجير المسبق في تجمّع «ريزيدنسز 2»، والمقرر افتتاحه في يناير 2024.

ويقطن مجمع «ريزيدنسز 4» أكثر من 2٫500 شخص، وأعلن إطلاق مجمع سكني ثانٍ استجابة لطلب السوق على أن يبدأ التأجير في يناير 2024.

وكانت قرية إكسبو من المشاريع التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتطويرها لتكون المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وقد استضافت آلاف المشاركين الدوليين خلال الحدث العالمي الذي انعقد على مدار ستة أشهر. وتم إعادة افتتاح هذا المجمع السكني العام الماضي كمجمع شامل ومتكامل في مدينة إكسبو دبي، لتلبية احتياجات السكان والزوّار القادمين للسياحة والأعمال.

وقال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: «توفّر قرية إكسبو خيارات متنوعة من الشقق المخدومة المتاحة للتأجير على المدى القصير والوحدات السكنية المتاحة للتأجير طويل الأجل، وقد تمت إعادة افتتاحها في أكتوبر 2022 بالتزامن مع إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي. وتأتي معدلات الإشغال الاستثنائية في مجمع ريزيدنسز 4 السكني للتأكيد على الطلب المتزايد على الحياة المجتمعية الفاخرة والجاذبية التي تتمتع بها مدينة إكسبو دبي كوجهة حيوية. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات ودبي لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في نهاية شهر نوفمبر لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والاستدامة، تستعد مدينة إكسبو دبي مجدداً لاستضافة وإلهام الجميع من حول العالم، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الإرث الكبير».

وتعد «قرية إكسبو» وجهة سكنية نابضة بالحياة، وهي تتألف من أربع مجمعات سكنية تضم مساحات شاسعة بمناظر طبيعية خلّابة وتشكّل مجتمعاً آمناً للمشاة. ويضم كل مجمع سكني مجموعة خاصة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحوض سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة إكسبو الشاسعة والتي تبلغ مساحتها 37٫000 متر مربع، ومساراً للركض، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مسار ركوب الدراجات، والسوبر ماركت، والصيدلية، والصالونات، والعيادة، وعدد متزايد من المطاعم والمقاهي.

من جهته، قال كريستوفر رومين من شركة سافيلز الشرق الأوسط، التي تقود عمليات التأجير بشكل حصري في قرية إكسبو: «نحن في سافيلز كنا دوماً على يقين بأن مستوى الإقبال على قرية إكسبو سيكون كبيراً وأننا سنتمكّن من تأجير الوحدات المتاحة بشكل سريع، إلّا أن المستويات التي شهدناها حتى الآن كانت غير مسبوقة».

وأضاف: «لقد كانت ردود المستأجرين مشجعة جداً، حيث تركّزت ردودهم حول العديد من المزايا المتوفرة، مثل سهولة الوصول إلى محطة المترو، ومواقف السيارات المخصصة، وجودة البناء الممتازة، والمساحات الخضراء الوفيرة، والأهم من ذلك، قدرتهم على توفير الوقت أثناء التنقّل، الأمر الذي يمنحهم الفرصة للاستمتاع بوقتهم بالشكل الأمثل. لقد نجح فريقنا المختص في تأجير الوحدات المتاحة وتحقيق نسبة إشغال بلغت 50% في مايو 2023، بعد ستة أشهر فقط من الإطلاق، وتم إشغال الوحدات المتبقية بسرعة خلال الأشهر التالية. إن معدلات الإقبال السريعة هي انعكاس للجودة العالية للمجمع ومزاياه».

مركز أعمال مرن

وفي محاولة للارتقاء بمستوى المزايا المتوفرة في هذا المجتمع الذي يلقى رواجاً كبيراً، أبرم مركز دبي التجاري العالمي شراكة مع أنبوكس (UNBOX)، وهي شركة حائزة على الجوائز في مجال مساحات العمل المشتركة، وذلك من أجل تقديم مركز أعمال مشترَك يحمل اسم وورك هب قرية إكسبو (Expo Village WorkHub). ويفتح مركز الأعمال المشترَك الجديد أبوابه يومياً، ويوفر خيارات متعددة لأفراد المجتمع، بدءاً من المكاتب المرنة والمكاتب الخاصة، وصولاً إلى المساحات المخصصة للفعّاليات وغرف الاجتماعات وغيرها من المرافق الإضافية. ويتمتع الأعضاء أيضاً بجدول زمني لفعّاليات التواصل، بالإضافة إلى الخدمات المجانية والوصول إلى مراكز الأعمال المشتركة الأخرى التي تديرها «أنبوكس».

وقال رياض مدني، مدير شركة «أنبوكس»: «تماشياً مع استراتيجيتنا التوسعية، عقدنا شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لتقديم بيئة مجتمعية مميزة إلى دبي الجنوب، ونسعى إلى إنشاء مساحات عمل تتمحور بشكل كبير حول رفاهية الأشخاص وتعزيز الروابط الهادفة، وتوفير تجربة مميزة في بيئة داعمة تركز على المجتمع. هذه هي المرحلة الأولى من مساعينا نحو التوسع، ونحن سعداء بحصولنا على الفرصة لإدارة وورك هب قرية إكسبو، ونحن نتوقّع نجاحاً كبيراً في هذه الشراكة التي تجمعنا مع مركز دبي التجاري العالمي».

وتقع قرية إكسبو بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومحطة مترو إكسبو 2020 دبي، وهي توفّر للسكان سهولة الوصول إلى دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى مسارات للوصول إلى محطات المترو والوجهات الرئيسية الواقعة على خط المترو الأحمر، مثل ابن بطوطة مول، وفيستيفال بلازا جبل علي، ومجمّع دبي للاستثمار، ومركز دبي للسلع المتعددة.

واختتم الفهيم: «لقد شهدت دبي توسعاً منقطع النظير في قطاعها العقاري وتعدادها السكّاني العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بأدائها الاقتصادي القوي. مدينة إكسبو دبي هي جزء أساسي في خطة دبي الحضرية 2040، وهي تواصل التطوّر لتصبح مركزاً حيوياً نابضاً بالابتكار الثقافي والتجاري، وهنا تزداد أهمية قرية إكسبو باعتبارها المجمع الوحيد الجاهز للسكن، مما يوفّر ميزة هامة لأولئك الذين يسعون لأن يكونوا في قلب الحدث».