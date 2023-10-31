سامسونج تستعيد طريقها.. والأرباح تقفز 262% مقارنة مع الربع الثاني





أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية أن أرباح التشغيل الفصلية كانت أفضل من المتوقع على الرغم من انخفاضها بنسبة 77.6% عن العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية للربع الثالث على أساس سنوي، إلا أنها قفزت بنسبة 262.6% مقارنة بالربع الثاني، مما يشير إلى أن وفرة شرائح الذاكرة قد تكون في طريقها إلى الانخفاض، وانخفضت الأرباح التشغيلية للربع الأول بنسبة 85.15% عن الربع الرابع من عام 2022، بينما شهدت الأرباح التشغيلية للربع الثاني تحسناً بنسبة 4.68% فقط عن الربع الأول.

وبلغت الإيرادات 67.4 تريليون وون كوري (نحو 50 مليار دولار)، مقابل 67.8 تريليون وون كوري توقعها المحللون، الذين استطلعت LSEG آراءهم.

وبلغ الربح التشغيلي 2.43 تريليون وون كوري، مقابل 2.3 تريليون وون كوري متوقع من قبل محللي LSEG.

وانخفضت إيرادات سامسونج للربع المنتهي في سبتمبر بنسبة 12.2% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 77.6% في الفترة نفسها.

وتعد شركة الرقائق الكورية الجنوبية العملاقة أكبر شركة لتصنيع شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في العالم، وتوجد شرائح الذاكرة الخاصة بها في الأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقالت سامسونج: «في الربع الرابع لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن انتعاش السوق مدفوعاً بالحروب والمخاطر الجيوسياسية، والانتعاش التدريجي للطلب والتعديلات المستمرة لمخزون العملاء».

وأضافت الشركة: «ومع ذلك فإننا نلاحظ المؤشرات الأولية للطلب، حيث يستقر ويتحسن تدريجياً، مدعوماً بتعافي معنويات المستهلكين، وتخفيف التضخم وتقديم العملاء الرئيسيين لمنتجات جديدة، خاصة في قطاعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة».

وفيما يتعلق بتوقعات الطلب على الذاكرة قالت سامسونج إنها تتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الرابع مع العروض الترويجية في نهاية العام، وإطلاق المنتجات الجديدة من قبل عملائها الرئيسيين، فضلاً عن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي التوليدي.





علامات التعافي

انخفضت أحجام مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وهو الربع التاسع على التوالي، الذي يسجل انخفاضاً، وفقاً لشركة Counterpoint Research، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين.