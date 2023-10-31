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تراجع أرباح «أو.إم.في» النمساوية في الربع الثالث بسبب أعمال الطاقة والكيماويات

10/31/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت شركة أو.إم.في النمساوية للغاز والكيماويات إنها سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث من عام 2023، بسبب تراجع المساهمات من أعمالها في الطاقة والكيماويات.

وأعلنت تسجيل أرباح تشغيل بناء على التكلفة الحالية للإمدادات بلغت 1.33 مليار يورو (1.41 مليار دولار) للفترة من يوليو إلى أكتوبر، بانخفاض 62 بالمئة على أساس سنوي. كما انخفض صافي الدخل بناء على التكلفة الحالية للإمدادات 64 بالمئة إلى 431 مليون يورو.

وكان المحللون توقعوا أن تبلغ أرباح التشغيل على أساس التكلفة الحالية للإمدادات 1.49 مليار يورو وصافي الدخل على الأساس نفسه 657 مليون يورو، وفقا لتوافق آراء مقدم من الشركة.

وانزلق قسم المواد الكيميائية في أو.إم.في، والذي تستهدف الشركة أن يكون محرك النمو بها مع سعيها للابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب للتلوث، إلى المنطقة الحمراء في الربع الثالث.

وسجل قسم الكيماويات والمواد الأولية خسائر تشغيلية قبل احتساب البنود الخاصة بلغت 11 مليون يورو، مقارنة مع أرباح بلغت 214 مليون يورو قبل عام.

وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى انخفاض الأرباح التشغيلية لقسم الطاقة 68 بالمئة لتصل إلى 942 مليون يورو.

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