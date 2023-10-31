تحليل سوق العملات عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) تحتفظ البيتكوين بمستوى أعلى 34000 دولاراً مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد وكذلك الايثريوم التي تحاول التماسك أعلى مستوى 1780 دولاراً.
يبدو أن الزخم الصعودي الذي شهدنا بداية الأسبوع الفائت قد هدأ فعلاً، فيما استطاعت البيتكوين إلى الأن الاحتفاظ بالجزء الأكبر من مكاسب ذلك التيار الصاعد. فبعد موجة من تصفية للمراكز البيعية بعد الارتفاع الحاد تلاها موجة أخرى من تصفية للمراكز الشرائية مع جني الأرباح، وذلك وفق البيانات المقدمة من CoinGlass.
فيما شهدنا عودة التوازن ما بين البائعين والمشترين ومع بعض الأفضلية للبائعين خصوصاً في الساعات الـ 24 السابقة.
أعتقد أن الأسواق تشعر بأن المستويات أعلى من 35000 غير واقعية في الوقت الحالي نظراً لغياب التطورات الحقيقة والجوهرية الداعمة. ذلك أن ارتفاعات الأسبوع الفائت جاءت بدفع الآمال باقتراب إطلاق الصناديق المتداول للبيتكوين الفورية، والتي أعتقد أنها لا تزال آمالاً إلى الأن ولا نرى دليلاً دامغاً حول إمكانية إطلاق تلك الصناديق في الوقت الراهن، سواء بعد الأخبار من تلك التي أتت من عملاق إدارة الأصول BlackRock بعد إدراج صندوق iShares Bitcoin Trust ضمن قوائم شركة المقاصة Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) إضافة إلى الآمال بقرب الموافقة على تحويل Grayscale Bitcoin Trust إلى صندوق متداول وأخيراً قيام عدد من مدراء الأصول بتعديل الطلبات السابقة الخاصة بتلك الصناديق.
في حين قد تعود المخاوف التنظيمية لتستحوذ على تركيز الأسواق مالم نرى المزيد من الأخبار المشجعة حول إمكانية إطلاق تلك الصناديق فعلاً. علاوة على ذلك، فقد شهدنا المزيد من الأرقام السلبية حول سرقات العملات المشفرة. فوفق البيانات المقدمة من DefiLlama، تم سرقة أكثر من 300 مليون دولار خلال سبتمبر الفائت وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الفائت وبذلك قد تكون ناهزت المليار دولار خلال العام 2023 فيما أن أكثر من 16% من تلك السرقات تمت عبر الاستيلاء على المفاتيح الخاصة بالمحافظ المشفرة بطريقة غير معروفة.
أرى أن تضيف عمليات السرقة هذه المزيد من الضغط على هذا القطاع وقد يعوق التبني الواسع لهذه التكنولوجيا مع استمرار المخاوف المتعلقة بالأمان
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