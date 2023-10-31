مؤشر داو جونز: هل تغيرت قواعد اللعبة في سوق الأسهم الأمريكية؟

(MENAFN
- Your Mind Media ) عند النظر في حركة السوق اليوم نرى أن مؤشر داو جونز ينتعش بنشاط منذ الافتتاح ويتداول الآن عند 32690.5 نقطة، بعد أن شهد المؤشر إغلاقًا سلبياً الأسبوع الماضي خاصة بعد هبوط يوم الجمعة الحاد، مما تسبب برفع المخاوف والقلق بين المستثمرين والمتداولين في أسواق الأسهم الأمريكية. فقبل هذا الانخفاض الحاد كان مؤشر داو جونز متمسكًا بمستوى الدعم الرئيسي عند 38.2% من تصحيح فيبوناتشي، ويتداول بشكل ثابت أعلى مستوى 32900 نقطة وكان هذا المستوى يُمثل دعم قوي تزيد احتمالات ارتداد السعر منه لكنه أغلق أدناه بثبات.
وأعتقد أن أحداث يوم الجمعة الماضي المضطربة غيرت قواعد اللعبة في سوق الأسهم الأمريكية خاصة بعد اختراق السعر لمستوى الدعم المذكور، مما دق أجراس الخطر في سوق الأسهم الأمريكية وتفعيل إشارة بيع واتجاه هابط قوي على المستوى الأساسي والفني. وحتى الآن وعلى الرغم من محاولة الانتعاش يبقى الهبوط مسيطراً على تداولات مؤشر داو جونز، فمع انخفاض المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة منذ مارس 2023 يكون السؤال هنا: هل تغيرت قواعد اللعبة في سوق الأسهم الأمريكية بالفعل؟
وللإجابة أقول نعم، فمع نهاية الأسبوع الماضي بدأت الرغبة في المخاطرة بالتحسن في بداية هذا الأسبوع ذلك بسبب عدم وجود هجوم بري حقيقي على غزة. وكانت قد هبطت أسواق الأسهم اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، حيث ألقى رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا قال فيه إنهم يستعدون لغزو بري، وخلال عطلة نهاية الأسبوع حصلنا على تقارير عن هجوم بري يجري بالفعل لكنه باء بالفشل. لذا سنرى كيف ستتطور الأمور خلال الأسبوع الحالي، وتزامناً مع ذلك سيكون لدى السوق أيضًا الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة التي يجب استيعابها وتسعيرها قبل الاستقرار.
أيضاً أظهرت بيانات مطالبات البطالة الأمريكية يوم الخميس الماضي ارتفاعاً كبيرًا في الأرقام الاقتصادية وجاءت قريبة من التوقعات مما قد يكون مؤشرًا على ضعف سوق العمل. وفي يوم الجمعة تدهورت معنويات المخاطرة بشكل أكبر حيث من المحتمل أن المشاركين في السوق لم يرغبوا في الاحتفاظ بمراكز شراء حتى نهاية الأسبوع، خاصة بعد التقارير المعلنة عن بداية الغزو البري لغزة.
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