البرامج الدولية في الشرق الأوسط... مسار حاز على ثقة الجامعات البر

MENAFN - Khaberni) خبرني– حاور أعضاء الهيئة التدريسية في البرامج الدولية المشتركة بجامعة الشرق الأوسط، نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، حول المرحلة المقبلة المرتبطة بجودة التجارب التعليمية للطلبة، خاصةً وأن للجامعة شراكات استثنائية مع مؤسسات تعليمية بريطانية عريقة تمتلك سجلها الحافل بالجدية الأكاديمية، مثل جامعتيّ بيدفورشير، وستراثيكلايد.





اللقاء بمثابة مسارٍ لبحث تطوير جودة البرامج الأكاديمية، والوقوف على التحديات التي تنظر الجامعة لها على أنها محفز للمضي قدمًا.





وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر الدين إن ثقة الجامعات البريطانية للعمل معنا تعد تذكرة عبور نحو برامج أكاديمية متينة ترتكز في خططها على الاستعداد التام لسوق العمل ومتطلباته، مضيفًا أن الطلبة لم يختاروا جامعة الشرق الأوسط إلا لأنهم على يقين بأنها مؤسسة تلتزم بتقديم أفضل تجربة دراسية ممكنة، في وقتٍ تحاول فيه الكثير من المؤسسات التعليمية اتباع نهجنا الاستباقي، أو محاكاة استراتيجيتنا المعنية بنقل مفهوم التعليم إلى مستويات عليا، لكن، دون جدوى.





من جانبها، أوضحت الدكتورة المحادين أن العلاقة التي تجمع الجامعة بنظيراتها في بريطانيا تجسد سعيها في استكمال البُنى الفكريّة والارتكازيّة لمواردها البشرية، وطلبتها، وأن ما وصلت إليه الجامعة اليوم يعد ثمرة الإيمان الجاد بأن الجامعات تُولّد المعرفة، وأن العلم دفة التغيير، مضيفةً أن لمركز البرامج الدولية في الجامعة بصمة واضحة في تجذير الشراكات، والارتقاء بمفهوم الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.





ودار حوارٌ موسع بين الحضور تمحور حول أهمية المضي قدمًا في توليد المعرفة وتسخيرها لرفد المنطقة بقادة رياديين يؤمنون برفعة أوطانهم.