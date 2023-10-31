دكتورة رابعة عبدالسلام المجالي ... مبارك الترقية
التاريخ
10/31/2023 5:21:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأحبة
بخالص المباركة إلى الأستاذة الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي بمناسبة صدور قرار مجلس عمداء جامعة مؤتة ترقيتها إلى رتبة أستاذ دكتور.
مباااااااارك
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