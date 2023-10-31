مدينة إكسبو دبي ودبي للثقافة.. جهود مشتركة تدعم اقتصاد دبي الإبداعي

أعلنت مدينة إكسبو دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن شراكة جديدة تهدف إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال والمواهب الشابة، وإبراز أهمية التراث الإماراتي وتفاصيله الغنية، إلى جانب تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية وسياحية.

وبموجب هذا التعاون ستعمل مدينة إكسبو دبي و"دبي للثقافة" معًا لدعم اقتصاد الإمارة الإبداعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي عبر سلسلة من البرامج والفعاليات والأنشطة والعروض التعليمية.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة"، وذلك في حفل أقيم في جناح الرؤية في مدينة إكسبو دبي.

وقالت مرجان فريدوني: "نعمل في مدينة إكسبو دبي انطلاقا من قناعة راسخة بقدرة الفن والثقافة على جمع الناس معًا وتحفيزهم، وتقديم رسائل مهمة بشكل إبداعي، كما هو واضح في معارضنا وبرامجنا التعليمية التفاعلية. لطالما كانت هذه هي الروح التي تميز الفعاليات والمعارض والتجارب التي نظمناها سابقاً بالشراكة مع دبي للثقافة، ونحن فخورون بإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا وتوسيعه. وسنعمل معًا على تعزيز التطوير والابتكار في قطاع الاقتصاد الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لنكون وجهة وملتقى للمبدعين من جميع أنحاء العالم."

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش: "يجسد التعاون المستمر بيننا خطوة مهمة نحو إثراء مشهدنا الإبداعي النابض بالحياة، ويؤكد التزامنا بتعزيز روح الابتكار، والحفاظ على تراث الدولة الغني وترسيخ حضوره على الخريطة العالمية، كما نعمل معاً للارتقاء باقتصاد دبي الإبداعي، عبر توفير منصة للفنانين ورواد الأعمال والمواهب الشابة ودعمهم، وتمكينهم من ترك بصمة لامعة على الساحة العالمية".

وسيجمع هذا الارتباط بين خبرات مدينة إكسبو دبي و"دبي للثقافة" في استضافة الأنشطة الثقافية وتطوير ورش العمل وبرامج التوعية، حيث ستشكل مدينة إكسبو وجهة مثالية للمعارض والفعاليات والمنشآت الفنية ومبادرات تنمية المواهب، وإشراك ودعم الفنانين والمبدعين والعائلات والشباب من المنطقة.

وكانت المدينة قد استضافت مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية والموسيقية والفنية، ومن بين تجاربها الأكثر شعبية، فعاليات "حي رمضان" إذ استقبلت الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع ببعض أشهر التقاليد الرمضانية المعروفة في وجهة واحدة خلال الشهر الفضيل.

كما تواصل مدينة إكسبو الترحيب بزوارها في معالمها الثقافية والتعليمية، بما في ذلك تيرا – جناح الاستدامة الذي فاز مؤخراً بجائزة "المكان الأكثر ابتكاراً" ضمن جوائز "أجمل معلم سياحي" من (تيكتس).