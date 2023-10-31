أول تعليق من نجوم مسلسل «فريندز» على وفاة صديقهم ماثيو بيري

أعلن نجوم مسلسل "فريندز" أنهم "فُجعوا تماماً" إثر وفاة الممثل ماثيو بيري، الذي أدى دور صديقهم "تشاندلر" في هذا المسلسل الشهير.

وقالت جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، في بيان مشترك، هو الأول لهم منذ وفاة بيري السبت "لقد فُجعنا جميعاً تماماً بسبب فقدان ماثيو"، فقد "كنّا أكثر من مجرد زملاء في موقع التصوير. نحن عائلة".

توفي الممثل عن 54 عاماً. وعثر عليه مساعده فاقداً للوعي السبت في الجاكوزي الخاص به في منزله في لوس أنجليس.

لكن منذ الإعلان عن هذا النبأ الصاعق، التزم رفاقه في شلّة الأصدقاء الشهيرة الصمت.

وأوضح نجوم المسلسل في بيانهم "ثمّة كلام كثير يمكن قوله، لكن في الوقت الحالي سنتوقف لحظة للحزن ولاستيعاب هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها".

وأَضاف البيان "في الوقت الحالي، نوجه أفكارنا وحبنا إلى عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبوه في جميع أنحاء العالم".

وقد عانى ماثيو بيري لسنوات من إدمانه على مسكنات الألم والكحول. ولم يُعرف بعد سبب وفاته.

وأثارت وفاته غير المتوقعة سيلاً من رسائل التكريم، من شخصيات بارزة في هوليوود إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقد شكّل مسلسل "فريندز" الذي بُث بين عامي 1994 و2004، ظاهرة ثقافية حقيقية، وترك بصمته على جيل كامل من المشاهدين.

يروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء - رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، روس وتشاندلر - في نيويورك، تتخللها علاقات رومانسية بينهم، لا سيما بين مونيكا وتشاندلر، والتطورات التي لا تنتهي بين رايتشل وروس.

"صدمة"

وقد تفاعل مؤلفا مسلسل "فريندز" مارتا كوفمان وديفيد كرين أيضاً مع نبأ وفاة ماثيو بيري.

وقالا في بيان مشترك مع المنتج التنفيذي للمسلسل كيفن برايت "نشعر بالصدمة والحزن العميق ... لا يزال الأمر يبدو مستحيلاً".

كما تقاطر عدد من محبي "فريندز" الأحد إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى بيري.

وبالإضافة إلى دوره في "فريندز" الذي حقق بفضله شهرة عالمية واسعة، أدى ماثيو بيري دور البطولة في أفلام مثل "فولز راش إن" و"ذي هول ناين ياردز".

وخلف الكاميرا، كافح الممثل سنوات طويلة للتخلص من مشكلاته المرتبطة خصوصاً بالإدمان. وفي مذكراته التي نُشرت العام الماضي، أكد بيري أنه خضع لـ65 جلسة للعلاج من إدمان الكحول، وأنفق أكثر من تسعة ملايين دولار لهذه الغاية.

كما خضع لعمليات جراحية تتعلق بمشاكل إدمانه للمخدرات، بما في ذلك عملية جراحية استمرت سبع ساعات على القولون في عام 2018، حتى أنه قال ذات يوم "كان يُفترض أن أموت".

وخلال ظهور تلفزيوني أخيراً، فاجأ الممثل الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني من القلق الشديد "كل ليلة" أثناء تصوير مسلسل "فريندز".

وأفاد موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير بأنه لم يُعثر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل السبت. وقد عُثر على مضادات للاكتئاب وأدوية مضادة للقلق في منزله.