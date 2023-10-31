أريد مواصلة الاستمتاع.. ميسي يتحدث عن اعتزاله ويوجه رسالة إلى مارادونا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحدث النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، عن فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الإثنين 30 أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس، وكشف عن موقفه من اعتزال كرة القدم، موجهاً رسالة إلى أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي تصادفت ذكرى ميلاده مع تتويج ميسي بالجائزة.
وتعتبر هذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها ميسي بجائزة الكرة الذهبية طوال مسيرته الكروية، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ كرة القدم.
وقال ميسي عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية: "كما قُلت كثيرًا، لم أتصور أبدًا بأن أحظى بهذه المسيرة، أنا محظوظ، وأعتقد كان مشواري صعباً للغاية".
وتابع: "كنت في أفضل ناد بالتاريخ وفزت معه بالكثير من الألقاب، وتلقيت عدة هزائم صعبة مع المنتخب ولم استسلم أبدًا، وواصلت القتال من أجل مواصلة حلمي بالفوز بالكوبا وكأس العالم، فخور جدًا بتحقيق كل ذلك".
وعن الاعتزال، قال ميسي: "لا أعرف، كنت أتحدث مؤخراً كثيرًا لكن أريد الاستمرار ومواصلة الاستمتاع بلعب كرة القدم، لا أستطيع تحديد موعد معين وكرة القدم تتغير كل يوم، كما قُلت أنا أحب كرة القدم وأريد الاستمرار".
وأتم ليونيل ميسي حديثه، قائلاً: "تتويجي يتوافق مع ذكرى ميلاد مارادونا ولا يوجد مكان أفضل من هنا لأتمنى له عيد ميلاد سعيد أينما كان، عيد ميلاد سعيد يا دييغو".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN31102023000110011019ID1107343911
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.