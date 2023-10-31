أريد مواصلة الاستمتاع.. ميسي يتحدث عن اعتزاله ويوجه رسالة إلى مارادونا

تحدث النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، عن فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الإثنين 30 أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس، وكشف عن موقفه من اعتزال كرة القدم، موجهاً رسالة إلى أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي تصادفت ذكرى ميلاده مع تتويج ميسي بالجائزة.

وتعتبر هذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها ميسي بجائزة الكرة الذهبية طوال مسيرته الكروية، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ كرة القدم.

وقال ميسي عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية: "كما قُلت كثيرًا، لم أتصور أبدًا بأن أحظى بهذه المسيرة، أنا محظوظ، وأعتقد كان مشواري صعباً للغاية".

وتابع: "كنت في أفضل ناد بالتاريخ وفزت معه بالكثير من الألقاب، وتلقيت عدة هزائم صعبة مع المنتخب ولم استسلم أبدًا، وواصلت القتال من أجل مواصلة حلمي بالفوز بالكوبا وكأس العالم، فخور جدًا بتحقيق كل ذلك".

وعن الاعتزال، قال ميسي: "لا أعرف، كنت أتحدث مؤخراً كثيرًا لكن أريد الاستمرار ومواصلة الاستمتاع بلعب كرة القدم، لا أستطيع تحديد موعد معين وكرة القدم تتغير كل يوم، كما قُلت أنا أحب كرة القدم وأريد الاستمرار".

وأتم ليونيل ميسي حديثه، قائلاً: "تتويجي يتوافق مع ذكرى ميلاد مارادونا ولا يوجد مكان أفضل من هنا لأتمنى له عيد ميلاد سعيد أينما كان، عيد ميلاد سعيد يا دييغو".

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