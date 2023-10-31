جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تختار 12 ناشئا مبدعا لتصويت الجمهور

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، لدعم الرياضيين الناشئين المبدعين وتكريمهم، أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اختيار 6 من الرياضيين الناشئين من الإمارات من أصحاب الانجازات القارية والدولية وطرحهم لتصويت الجمهور من أجل اختيار الفائزين وتكريمهم في حفل الدورة الثانية عشرة للجائزة الذي سيقام يوم 10 يناير 2024 في مدينة جميرا.

كما أعلنت الجائزة عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، وذلك بترشيح 6 رياضيين من مختلف الدول العربية والرياضات من أصحاب الانجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم في حفل الجائزة يوم 10 يناير 2024 أيضا.

ويمكن للجمهور الإماراتي والجمهور العربي التصويت لرياضييهم المفضلين عبر قناة دبي الرياضية وكذلك عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة Mbrawards خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2023.

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين:

1- زمزم محمد الحمادي، من رياضة الجيوجيتسو، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

2-سلطان صالح محمد، من رياضة الرماية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر 2021

3-أحمد خالد العبدولي، من رياضة التايكواندو، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

4-سعيد محمود العوضي، من رياضة الدراجات المائية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة (سكي ستوك) 2022.

5-الهيام سيف البلوشي، من رياضة المبارزة، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022.

6-ميرة عبد الله الشحي، من رياضة السباحة، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

فيما ضمت قائمة الناشئين العرب المبدعين:

1-هنا جودة (مصر)، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالميا تحت 17 سنة.

2-نور سحنون (تونس)، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الافريقية تحت 14 سنة عام 2023 والمصنفة رقم 1 في افريقيا.

3-ملاك العلمي (المغرب)، رياضة للتنس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022.

4-عبد العزيز السيف (السعودية)، رياضة الكاراتيه، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022.

5-عبد الرحيم مجاهد (الجزائر)، رياضة الجودو، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023.

6-أحمد شماع (سوري)، رياضة رفع الأثقال، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.

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