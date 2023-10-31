362 مليون درهم أرباح برجيل القابضة في 9 أشهر بارتفاع 76.4%

أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي («برجيل» أو «المجموعة»)، إحدى منصات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأعلنت المجموعة عن ارتفاع نمو إيرادات الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 23.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع عدد المرضى الداخليين إلى جانب التوسع في عائدات المرضى. وبلغت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ما قيمته 3.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 17.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 34.1% على أساس سنوي لتصل إلى 260 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ما قيمته 727 مليون درهم، بزيادة قدرها 19.5% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 162.6% على أساس سنوي ليصل إلى 137 مليون درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات وتحسين تكاليف التمويل، وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 ما قيمته 362 مليون درهم، بزيادة قدرها 76.4% على أساس سنوي.

وارتفع عدد المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين بنسبة 10.4% و19.7% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 على التوالي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة. وشهدت فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 زيارة 4.4 ملايين مريض في المجمل.

وزاد الإقبال بشكل كبير على مدينة برجيل الطبية، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 40.6% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 74.8% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وبدأت العمليات في المملكة العربية السعودية بافتتاح أربعة مراكز للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل واللياقة البدنية في الرياض.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: «حققت مجموعة برجيل القابضة مجموعة أخرى قوية من النتائج خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ركزنا على تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة عائدات المرضى من خلال توفير رعاية معقدة للغاية بمساعدة متخصصين طبيين متميزين، ونستمر في تعزيز قطاعنا التخصصي الفائق عن طريق زيادة أصول النمو الخاصة بنا. وقد مكننا ذلك من تسريع مسار نمونا مع زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 23.8% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة كبيرة بلغت 34.1% في الربع الثالث من عام 2023، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد المرضى وخدمات الرعاية المعقدة التي نقدمها.

ويستمر توسعنا الدولي بوتيرة سريعة حيث تم افتتاح أول أربعة مراكز للعلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية. تمثل مراكز العلاج الطبيعي (PhysioTherabia) الخطوة الأولى في رحلتنا في المملكة في ضوء خطط النمو الطموحة لفتح 60 مركزاً بحلول عام 2025. ونواصل استكشاف العديد من خيارات النفقات الرأسمالية الفعالة الأخرى في الرياض للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمثلها سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون من أن المملكة ستقود بشكل كبير رحلة نمونا على المدى الطويل.

ويظل قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، حيث يساهم بنسبة 89% من إجمالي إيرادات المجموعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما يتماشى مع العام السابق.

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