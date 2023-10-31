شرطة جنوب أستراليا تبحث عن راكب أمواج هاجمته سمكة قرش ثم اختفى

قالت الشرطة في ولاية جنوب أستراليا إن عمليات البحث جارية، اليوم الثلاثاء، عن راكب أمواج يعتقد أنه لقي حتفه إثر تعرضه للهجوم من سمكة قرش.

وقالت شرطة جنوب أستراليا، في بيان، إنه في صباح اليوم الثلاثاء، كان الرجل البالغ من العمر 55 عاما يمارس رياضة ركوب الأمواج قرب شاطئ جرانيتس، في شبه جزيرة آير بالولاية، و أفاد شهود عيان بأنهم رأوا سمكة قرش تهاجمه.

وأضاف البيان "لم يتم العثور على جثة الرجل بعد، وستستمر عمليات البحث حتى نهاية اليوم".

ونقلت قناة "7 نيوز" المحلية عن شهود عيان القول إن راكب الأمواج كان واحدا من ثمانية أشخاص في المياه عندما وقع الهجوم.

وأضافوا أنهم حاولوا الوصول إلى الضحية، ولكن حامت حولهم ما اعتقدوا أنه سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها 4 أمتار.

ومن شأن ذلك أن يكون ثاني هجوم مميت لأسماك القرش في الولاية خلال ستة أشهر بعد مقتل راكب أمواج يبلغ من العمر 46 عاما قرب إليستون، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شاطئ جرانيتس في أيار/ مايو الماضي. ولم يتم انتشال جثة راكب الأمواج .