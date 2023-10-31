انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبر 2023

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلسا في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاربعاء أول نوفمبر 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتراجع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 41 فلسا من 3.44 درهم في أكتوبر الى 3.03 درهم في نوفمبر ، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 41 فلسا من 3.33 درهم في أكتوبر الى 2.92 درهم في نوفمبر. وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 41 فلسا من 3.26 درهم في أكتوبر الى 2.85 درهم في نوفمبر . كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 15 فلساً لكل لتر من 3.57 درهم في أكتوبر الى 3.42 درهم في نوفمبر.

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 21 فلساً في البنزين ، و23 فلساً للديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مايو. كما أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال أبريل بمقدار يتراوح بين 7 و8 فلوس وتخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار مارس 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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