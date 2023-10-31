تغطية مباشرة.. محمد بن راشد يشهد انطلاق حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي 2023

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،

انطلاق حفل تتويج بطل "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة والأكبر من نوعه

في تاريخ هذا التحدي. حيث صعد إلى التصفيات النهائية 26 طالباً وطالبة يمثلون 26 دولة حول العالم.

ويقام حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي للدورة السابعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وشهدت النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية، حيث شارك في التحدي 24 مليوناً و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية، و150 ألف مشرف ومشرفة، كما شاركت 188 ألف مدرسة في سباق جائزة المدرسة الأكثر تميزاً في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والمجتمع المحلي، كما شارك 22.5 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم في الدورة السابعة.

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