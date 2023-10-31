تغطية مباشرة.. محمد بن راشد يشهد انطلاق حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،
انطلاق حفل تتويج بطل "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة والأكبر من نوعه
في تاريخ هذا التحدي. حيث صعد إلى التصفيات النهائية 26 طالباً وطالبة يمثلون 26 دولة حول العالم.
ويقام حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي للدورة السابعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وشهدت النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية، حيث شارك في التحدي 24 مليوناً و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية، و150 ألف مشرف ومشرفة، كما شاركت 188 ألف مدرسة في سباق جائزة المدرسة الأكثر تميزاً في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والمجتمع المحلي، كما شارك 22.5 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم في الدورة السابعة.
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