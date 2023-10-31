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محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة تحدي القراءة العربي 2023

10/31/2023 5:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
الطالبة آمنة المنصوري من الإمارات وعبدالله البري من قطر بدرع الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي عقب فوز متميز باللقب، من بين 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

وأقيم حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي للدورة السابعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

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