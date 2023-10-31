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(الترمس الحلو).. كنز من البروتينات والمعادن

10/31/2023 5:12:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية إن الترمس الحلو يعد كنزاً من البروتينات، حيث تحتوي 100 غرام منه على على ما يصل إلى 40 غراماً من البروتين.

وأضاف المركز أن الترمس الحلو يعد أيضا غنيا بالمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويتوفر الترمس الحلو إما مجففاً أو مطبوخاً ويمكن استخدامه في إعداد الصوصات، كما أنه يتوفر كدقيق لصناعة الخبز الخالي من الغلوتين، بالإضافة إلى ذلك توجد بدائل للحليب تقوم على أساس الترمس الحلو.

ومن ناحية أخرى، أوصى المركز مرضى حساسية الفول السوداني بتوخي الحذر عند تناول الترمس الحلو، حيث يمكن أن تظهر عليهم أيضا أعراض الحساسية مثل السعال والشعور بوخر في الفم، عند تناوله، فيما يعرف بالحساسية المختلطة.

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