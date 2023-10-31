40.4 ديناراً سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الثلاثاء
التاريخ
10/31/2023 5:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الثلاثاء عند 40.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 38.7 دينارا للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33 دينارا للشراء منهم
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