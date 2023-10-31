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7 إصابات بالرصاص بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

10/31/2023 5:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-أصيب سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينها حالتان خطيرتان، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن اصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينها اصابتان خطيرتان، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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