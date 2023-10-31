7 إصابات بالرصاص بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN-أصيب سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينها حالتان خطيرتان، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن اصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينها اصابتان خطيرتان، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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