سلفيت: الاحتلال يقتلع أشجار زيتون ويواصل تجريف مئات الدونمات في فرخة

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN-اقتلعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 شجرة زيتون وواصلت تجريف مئات الدونمات الزراعية في قرية فرخة جنوب غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت 12 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن سليمان رزق الله من قرية فرخة، فيما واصلت تجريف مئات الدونمات من أراضي القرية.
وأوضح رئيس مجلس قروي فرخة، مصطفى حماد أن جرافات اسرائيلية من بؤرة
"الرأس" الاستعمارية تواصل أعمال التجريف لليوم الثالث على التوالي لتنفيذ مخطط استعماري وشق طريق جديد بمنطقة
"الباطن" لربطه بمنطقة "المطوي" شمال غرب القرية، بهدف تسهيل وصول المستعمرين إلى هذه المناطق من المستعمرات المحيطة بالمنطقة.
وأشار إلى أن شق الطريق يهدف للاستيلاء على مئات الدونمات والسيطرة عليها لصالح إنشاء مشاريع استعمارية، داعياً المؤسسات المحلية والدولية والقانونية المختصة لحماية المنطقة، ودعم جهودهم للمحافظة عليها من الاستيلاء.
وبين حماد أن مساحة المنطقة التي يجرفها ويستولي عليها الاحتلال، ما يقارب 1400 دونم،
ويوجد فيها نبع ماء، يغطي 25-30% من احتياجات القرية من المياه، ويسكن في المنطقة عدد من الأسر البدوية التي يلاحقها المستعمرون بشكل متواصل في محاولة لإبعادهم عن المكان.
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