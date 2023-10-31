سلفيت: الاحتلال يقتلع أشجار زيتون ويواصل تجريف مئات الدونمات في فرخة

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN-اقتلعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 شجرة زيتون وواصلت تجريف مئات الدونمات الزراعية في قرية فرخة جنوب غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت 12 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن سليمان رزق الله من قرية فرخة، فيما واصلت تجريف مئات الدونمات من أراضي القرية.

وأوضح رئيس مجلس قروي فرخة، مصطفى حماد أن جرافات اسرائيلية من بؤرة

"الرأس" الاستعمارية تواصل أعمال التجريف لليوم الثالث على التوالي لتنفيذ مخطط استعماري وشق طريق جديد بمنطقة

"الباطن" لربطه بمنطقة "المطوي" شمال غرب القرية، بهدف تسهيل وصول المستعمرين إلى هذه المناطق من المستعمرات المحيطة بالمنطقة.

وأشار إلى أن شق الطريق يهدف للاستيلاء على مئات الدونمات والسيطرة عليها لصالح إنشاء مشاريع استعمارية، داعياً المؤسسات المحلية والدولية والقانونية المختصة لحماية المنطقة، ودعم جهودهم للمحافظة عليها من الاستيلاء.

وبين حماد أن مساحة المنطقة التي يجرفها ويستولي عليها الاحتلال، ما يقارب 1400 دونم،

ويوجد فيها نبع ماء، يغطي 25-30% من احتياجات القرية من المياه، ويسكن في المنطقة عدد من الأسر البدوية التي يلاحقها المستعمرون بشكل متواصل في محاولة لإبعادهم عن المكان.