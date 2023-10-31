تايلاند تبحث مع قطر ومصر مصير مواطنيها المحتجزين لدى حماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
تايلاند/PNN- أعلنت تايلاند، أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي، الثلاثاء والأربعاء، قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة.
وبحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين، إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.
وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري الأربعاء.
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