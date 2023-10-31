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تايلاند تبحث مع قطر ومصر مصير مواطنيها المحتجزين لدى حماس

10/31/2023 5:10:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تايلاند/PNN- أعلنت تايلاند، أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي، الثلاثاء والأربعاء، قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة.

وبحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين، إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.

وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري الأربعاء.

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