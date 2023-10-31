ممثل الهيئة الخيرية الهاشمية : هذا ما شاهدت في غزة

MENAFN - Amman Net) نجح الدكتور عبد الناصر الزيود بالعودة من زيارة لقطاع غزة من المستشفى الميداني الأردني إلى رفح المصرية الملاصقة لرفح الفلسطينية، في زيارة إنسانية وطبية استغرقت حوالي 23 ساعة وعند وصوله كتب:

"بحمد الله وفضله الوصول الآن من داخل غزة وبالذات المستشفى الميداني الأردني إلى رفح المصرية الملاصقة لرفح الفلسطينية ، ومن ثم لمطار العريش مصر للعودة إلى الأردن.تقريباً ٢٣ ساعة قضيناها داخل غزة من الساعة ١٠ ليلاً يوم السبت ولغاية الساعة ٢ بعد الظهر يوم الأحد ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

أهم ما فيها باختصار :نعم يوجد دمار وخراب كثير في غزة لكنه بالحجارة، أما معنويات الناس في غزة فهي تُعانق السماء.

قضينا أكثر الوقت داخل المستشفى الميداني الأردني بين الجرحى والمصابين ، وللعلم كانت معنويات وقوة الجرحى والمصابين أفضل من معنوياتنا نحن بكثير.

حرصاً علينا مُنعنا من الحركة كثيراً لوحدنا نهائيا، إلا بمرافقة شباب المستشفى الميداني الأردني والهلال الأحمر الفلسطيني، واستطعنا ان نتجول ٣ ساعات كاملة في غزة العزة ، وليتهم تركونا نتجول لوحدنا لعلنا ننال شرف الشهادة مع هذا الشعب الجبار.

هي ٢٣ ساعة شعرنا فيها بالعزة والعنفوان والرجولة الموجودة في هذه البقعة من الأرض رغم كل ما أصاب الناس هنا.

المستشفى الميداني الأردني غزة بحمد الله وضعه ممتاز متوفرة فيه كل المستلزمات الأساسية الطبية ، وحتى مولدات الكهرباء ، وحتى شبكات إتصالات خاصة بالمستشفى ، وشبابنا بالمستشفى رجال بكل ما تحمل الكلمة من معنى الله يعطيهم العافيه.

على ذكر الإتصالات للعلم: بالرغم من قيام الصهاينة بتعطيل الأنترنت والإتصالات عن غزة إلا أن الأنترنت والاتصالات متاحة وذلك من خلال شبكات الإتصالات المصرية المحاذية لغزة ، وحتى شبكات الاتصال الصهيونية أيضاً ، شعب جبار لا يمكن أن يضيقوا عليهم مهما فعلوا فعندهم لكل معضلة حل.

الناس هنا يتقاسمون لقمة الخبز وشربة الماء وحتى المصروف النقدي ، ويُشفقون على بعضهم البعض بشكل لم أشهد له مثيل ، لمست ذلك أثناء توزيع المساعدات الغذائية والنقدية ، علماً بأنني زرت ودخلت غزة عشرات المرات سابقا لكن ما شاهدته هذه المرة يختلف عن كل المرات والسنوات السابقة ، فالمفرح جدا هو التلاحم الموجود الآن في غزة ، والكل يقول بأن هذه اللحمة والوحدة الوطنية التي وجُدت الآن لم تُوجد منذ ٤٠ سنة سابقة ، وهذا والله فعلاً ما لمسناه نحن بأنفسنا ، وذلك بفضل الله.

الصهاينة عند دخولنا أمس ليلاً من معبر رفح وخروجنا اليوم قُبيل العصر ، وأثناء قيامهم بالكشف على الشاحنات للتأكد مما فيها ، أقسم بالله أن الخوف يظهر من عيونهم وحركاتهم ، والإرتجاف والرعب ظاهر عليهم حتى أثناء كلامهم ، وأثناء مشيهم يلتفتون يميناً ويساراً يحسبون كل صيحة عليهم.

والله لولا أنني أمثل هيئة إغاثة دولية هي الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية الملكية ، وأي تصرف مخالف لتعليمات الأمم المتحدة سيسبب حرجاً وسيعود على هيئتنا بالضرر والأذى ما رجعت ولا خرجت من غزة ولبقيت هناك معهم وبينهم لعل الله يكرمنا ولو بالشيء البسيط مما أكرمهم به.

ابشركم الأمور بغزة العزة ممتازة جداً جداً ، ولن نقول النصر قريب فما شاهدناه يؤكد انهم انتصروا فعلاً بفضل الله وكرمه وما يتبقى هي مجرد تفاصيل.

الكلام يطول كثيراً ولنا عودة مرات ومرات إلى أهلنا بغزة العزة ، وأسأل الله أن يكون الفرج قريبا وأن نعود إليها وهي محررة ، وكل أراضي فلسطين بإذن الله تعالى.