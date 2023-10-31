3125 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3125طنا، منها 1966 طن خضار، و879 طن فواكه، و275 طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 40 و60 قرشا، والبندورة بين 10 و25 قرشا، والجزر بين 50 و75 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 35 و50قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.
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