يهمس بشكل مخيف في أذن طفل .. موجة سخرية تصيب بايدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - همس الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مخيف في أذن صبي صغير خلال حفل سنوي في البيت الأبيض، فيما عجز عن التحكم بيديه اللتين كانتا ترتعشان بشكل لافت مما جعله يسقط علب الحلوى.
وتداول نشطاء فيديوهات لبايدن، البالغ من العمر 80 عاما، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أمس الاثنين. ونهالت تعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس قطة.
وتظاهر بايدن أنه يشعر بالفزع عندما رأى موكبا من الديناصورات والهياكل العظمية والسحرة والأبطال الخارقين وهم يقدمون عروضا لمجموعة من الأطفال. ومثل عادته قبل الأطفال وشم بعضهم، وهمس في آذان البعض الآخر بشكل غريب.
روسيا اليوم
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