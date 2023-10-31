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يهمس بشكل مخيف في أذن طفل .. موجة سخرية تصيب بايدن

10/31/2023 5:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - همس الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مخيف في أذن صبي صغير خلال حفل سنوي في البيت الأبيض، فيما عجز عن التحكم بيديه اللتين كانتا ترتعشان بشكل لافت مما جعله يسقط علب الحلوى.


وتداول نشطاء فيديوهات لبايدن، البالغ من العمر 80 عاما، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أمس الاثنين. ونهالت تعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس قطة.


وتظاهر بايدن أنه يشعر بالفزع عندما رأى موكبا من الديناصورات والهياكل العظمية والسحرة والأبطال الخارقين وهم يقدمون عروضا لمجموعة من الأطفال. ومثل عادته قبل الأطفال وشم بعضهم، وهمس في آذان البعض الآخر بشكل غريب.

روسيا اليوم


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